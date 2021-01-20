Китай увеличил импорт алюминия

В течение декабря 2020 года Китай импортировал 265 569 тонн необработанного алюминия и алюминиевой продукции (месяцем ранее - 188 973 тонны).



За весь 2020 год объём составил 2 703 933 тонны. Улучшение показателей в годовом сопоставлении - 147,3% и 318,7% соответственно.



Напомним, экспорт алюминия из КНР по итогам 2020 года составил 4 857 435 тонн - на 15,17% меньше относительно результата 2019 года. Декабрьские объёмы составили 456 130 тонн, достигнув самого высокого уровня с марта. Ухудшение показателей год к году - 4,6%.

