Концерн Bilfinger SE вышел из строительства "Северного потока-2". Это первая немецкая компания, покинувшая проект роSSийского газопровода из-за угрозы санкций со стороны США .

Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Согласно электронной переписке компании, оказавшейся в распоряжении издания, Bilfinger SE на прошлой неделе сообщил США о планах соблюдать нормы американского закона о санкциях PEESCA, поэтому расторгает договоры и сотрудничество с "Северным потоком 2".

Также об этом была проинформирована швейцарская трубопроводная компания Nord Stream 2 AG, материнской компанией которой является роSSийский государственный энергетический гигант "Газпром". Однако "россияне не отреагировали", "потому в Мангейме теперь опасаются, что "Северный поток 2" подаст в суд", - отмечает издание.

Газета отмечает, что у Bilfinger с "Северным потоком 2" было несколько контрактов, в том числе контракт на разработку систем безопасности для газопровода на 15 млн евро.

Компания, зарегистрированная в Мангейме, в 2019 году имела годовой объем продаж в размере 4,3 млрд евро.

Ранее швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group AG отказалась от участия в проекте "Северный поток-2", чтобы не попасть под новые санкции США .

После введения очередных санкций со стороны США роSSийская компания "Газпром" признала, что ей, возможно, придется прекратить или отложить строительство "Северного потока - 2".

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию.

Газопровод готов на 94%, РоSSии осталось достроить небольшой участок в датских водах.

Министр финансов Сергей Марченко оценил потенциальные потери Украины от "Северного потока - 2" в $1,5 млрд в год.