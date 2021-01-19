Министр финансов оценил потенциальные потери Украины от "Северного потока - 2" в $1,5 млрд в год

"Мы потеряем свои транзитные возможности, наша инфраструктура будет простаивать".

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что потенциальные потери Украины от роSSийского газопровода "Северный поток - 2" составят $1,5 млрд в год.

Об этом он сказал в интервью австрийскому изданию Der Standard (перевод - Минфин).

"Мы потеряем свои транзитные возможности, наша инфраструктура будет простаивать. Это потеря ресурсов и потеря рабочих мест - всего примерно 1,5 миллиарда долларов в год", - сказал Марченко.

Напомним, что в 2018 году Министерство финансов называло "Северный поток - 2" одним из основных фискальных рисков для Украины. Тогда говорилось, что его реализация приведет к потерям за счет уменьшения экспорта услуг около 2,5-3% от ВВП (только прямые потери).

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию.

Газопровод готов на 94%, РоSSии осталось достроить небольшой участок в датских водах.