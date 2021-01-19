Египетские металлурги протестуют против ликвидации компании EISC

Египетские металлурги протестуют против ликвидации компании EISC

Как сообщает Egypt Today, в январе 2020 года министр государственного бизнеса Египта Хишам Тауфик заявил, что стратегия улучшения государственных компаний предусматривает, что компании будут ликвидированы, если их убытки превышают их капитал.

11 января 2021 года Генеральная ассамблея Египетской металлургической компании по производству железа и стали (EISC) из Хелуана приняла решение о ликвидации компании из-за убытков и огромных долгов. Производство упало более чем на 10%.

Согласно решению совета директоров EISC будет разделена на металлургическую компанию и другую, отвечающую за рудники и карьеры.

В воскресенье 17 января рабочие компании организовали акцию протеста против ликвидации производства.

Согласно местному веб-сайту рабочие призвали правительство Египта "модернизировать компанию и сохранить ее активы", которые оцениваются в 120 млрд египетских фунтов (7,6 млрд долл.).

МинПром по материалам МеталлТорг

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