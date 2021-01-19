АМКУ открыл дела против шести газсбытов по цене на газ

Северное межобластное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины открыло дела против шести газсбытов по признакам злоупотребления монопольным положением при формировании цены на газ.

Об этом сообщил глава Северного межобластного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

"Покупать газ на 40% дешевле можно было уже в прошлом году. С момента, когда рынок газа открылся для населения. Точнее, должен был работать. Потому цену, которую выставляли последние три месяца некоторые газсбыты, никак нельзя назвать рыночной. Рыночная цена - результат конкуренции. А когда поставщик, используя свое монопольное положение, продает на 2-2,5 гривны за кубометр дороже, чем конкуренты, и дороже, чем средневзвешенная цена - это уже не рынок. С точки зрения конкурентного законодательства это - признак злоупотребления собственным монопольным положением", - написал он в фейсбуке.

Поэтому административная коллегия Киевского областного территориального отделения АМКУ (Северного межобластного территориального отделения АМКУ) возбудила дело в отношении нарушений конкурентного законодательства в действиях компаний "Киевоблгаз Сбыт", "Житомиргаз Сбыт", "Черниговгаз Сбыт", "Черкассыгаз Сбыт", "Уманьгаз Сбыт" и " КиевГазЭнерджи".

"Именно эти компании имеют структурные признаки монопольного (доминирующего) положения на рынке в своих регионах. Насколько мне известно, в ближайшее время на очереди и другие области и города", - пояснил Хмельницкий.

Он добавил, что речь идет не только о неоправданно высоких ценах, но и о действиях учредителей этих газсбытов.

"Есть жалобы на операторов газораспределительных сетей, которые пытаются останавливать переход потребителей к другим поставщикам. Например, путем начисления несуществующей задолженности при окончательных расчетах", - добавил глава Северного межобластного отделения АМКУ.

Напомним, в ноябре 2020-го Антимонопольный комитет заявил, что НАК "Нафтогаз" имеет признаки монопольного положения на рынке реализации природного газа, в АМКУ рассматривают заявления от поставщиков о наличии в действиях "Нафтогаза" признаков нарушения законодательства. В АМКУ подчеркивают, что наличие у Группы Нафтогаза доступа к ресурсу "Укргаздобычи", который составляет около 70% от общего объема газа отечественной добычи, может оказывать группе "конкурентные преимущества на рынке поставок газа и приводит к искажению конкуренции на рынке".