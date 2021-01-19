Обмен валют в Украине можно осуществлять через терминалы

В Украине появилась возможность обмена валюты через банковские терминалы. Пока что речь идет только об обмене долларов на гривны. Данное решение было принято Нацбанком 15 января 2021 года.

Украинцы могут обменивать валюту через терминалы: в Нацбанке озвучили алгоритм

Право на обмен валюты через терминалы предоставлено финансовым организациям, которые владеют терминалами самообслуживания, причем не только в здании банка, но и, например, на территории торговых центров. Они могут оказывать услуги по «бесконтактному» обмену американской валюты на гривну.

Чтобы обменять доллары на гривны, нужно ввести в аппарат доллары, а терминал обменяет их по действующему курсу и зачислит на ваш банковский счет в гривне. Обратная операция по обмену гривны в доллары пока недоступна в Украине.

Это очень удобно, что клиенты банков получат возможность совершать необходимые операции без обязательного похода в отделение финучреждений, где необходимо выстоять очередь в кассу.

Украинцы могут обменивать валюту через терминалы: в Нацбанке озвучили алгоритм

Данная услуга действует в ПриватБанке уже несколько лет. Украинцы могут поменять любую сумму, начиная с $10, с помощью онлайн-обмена. Эта услуга была не очень популярной, ведь многим людям по старинке удобнее обменять доллары где-нибудь в обменнике. В терминалах ПриватБанка можно и купить валюту, сдав наличные гривны и зачислив безналичные доллары на карту.

Во время на фоне перманентного роста и падения различных видов валют, только один вид сбережений показал себя как самый надежный. По словам банкиров, это золото. Поэтому, если вы хотите откладывать сбережения, то лучше всего покупать золото.

Напомним, несмотря на колоссальный рост курса биткоина, швейцарский банк предупредил своих клиентов о ненадежности хранения сбережений в криптовалюте.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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