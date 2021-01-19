Украина прекратила антидемпинговое расследование о поставке алюминиевых дисков из РФ и КНР

Украина прекратила антидемпинговое расследование о поставке алюминиевых дисков из РФ и КНР

16 января 2021 г. Межведомственная комиссия по международной торговле Украины приняла решение о завершении без введения соответствующей меры антидемпингового расследования в отношении импорта в Украину роSSийских автомобильных колесных дисков из алюминия, сообщает Минпромторг РФ.

Соответствующее антидемпинговое расследование было начато Украиной 17 июля 2019 г. в отношении продукции, классифицируемой кодом 8708 70 50 90 ТН ВЭД Украины, поставляемой из РоSSийской Федерации и Китая.

Объемы поставок из РоSSийской Федерации в Украину колесных дисков из алюминия в 2019 г. составили порядка 900 тыс. долл., что почти в два раза выше объемов поставок аналогичной продукции в 2017-2018 гг.

МинПром по материалам МеталлТорг

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