Суд признал незаконным увольнение Больтца из состава наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины"
Минфин, как акционер МГУ, должен выплатить в пользу Больтца 2 тыс. 102 грн судебного сбора.
Хозяйственный суд Киева признал незаконным решение Министерства финансов об увольнении Вольтера Больтца из состава наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ).
Копия соответствующего решения от 17 декабря находится в распоряжении LB.ua.
Кроме этого, Минфин как акционер МГУ должен выплатить в пользу Больтца, который возглавлял Набсовет МГУ, 2 тыс 102 грн уплаты судебного сбора.
Больтц был назначен независимым членом НС МГУ в марте 2018 на три года. В мае 2020 года Минфин как акционер МГУ уволил его из Наблюдательного совета.
В июле Больтц обжаловал это решение в суде, отметив, что решение об увольнении было для него неожиданным и было принято без консультаций и без предоставления каких-либо письменных объяснений и обоснований.
АО "Магистральные газопроводы Украины" создано в конце 2016 года во исполнение обязательств Украины в рамках Третьего энергопакета, который предусматривал отделение деятельности по транспортировке природного газа от его поставок и добычи. АО "МГУ" является единственным владельцем 100% доли в уставном капитале ООО "Оператор ГТС Украины", которое ведет деятельность по транспортировке природного газа.
Напомним, в феврале 2018 года независимыми директорами наблюдательного совета АО "МГУ" были утверждены Карина Лучинкин, которая работала в PricewaterhouseCoopers, Фабрис Нуайлан, который работал в Министерстве энергетики Франции, Ян Чадам, который был главой правления словацкого оператора газотранспортной системы Gaz-System и Вольтер Больтц, который работал в австрийском регуляторном органе E-Control и был избран главой наблюдательного совета МГУ. Представителями государства в Наблюдательном совете являются Адомас Аудицкас и Виктор Пинзеник.
В 2019 году "Магистральные газопроводы" перешли в управление Минфина в рамках анбандлинга.