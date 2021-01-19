Суд признал незаконным увольнение Больтца из состава наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины"

Минфин, как акционер МГУ, должен выплатить в пользу Больтца 2 тыс. 102 грн судебного сбора.

Суд признал незаконным увольнение Больтца из состава наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины"
Фото: runews.su

Хозяйственный суд Киева признал незаконным решение Министерства финансов об увольнении Вольтера Больтца из состава наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ).

Копия соответствующего решения от 17 декабря находится в распоряжении LB.ua.

Кроме этого, Минфин как акционер МГУ должен выплатить в пользу Больтца, который возглавлял Набсовет МГУ, 2 тыс 102 грн уплаты судебного сбора.

Больтц был назначен независимым членом НС МГУ в марте 2018 на три года. В мае 2020 года Минфин как акционер МГУ уволил его из Наблюдательного совета.

В июле Больтц обжаловал это решение в суде, отметив, что решение об увольнении было для него неожиданным и было принято без консультаций и без предоставления каких-либо письменных объяснений и обоснований.

АО "Магистральные газопроводы Украины" создано в конце 2016 года во исполнение обязательств Украины в рамках Третьего энергопакета, который предусматривал отделение деятельности по транспортировке природного газа от его поставок и добычи. АО "МГУ" является единственным владельцем 100% доли в уставном капитале ООО "Оператор ГТС Украины", которое ведет деятельность по транспортировке природного газа.

Напомним, в феврале 2018 года независимыми директорами наблюдательного совета АО "МГУ" были утверждены Карина Лучинкин, которая работала в PricewaterhouseCoopers, Фабрис Нуайлан, который работал в Министерстве энергетики Франции, Ян Чадам, который был главой правления словацкого оператора газотранспортной системы Gaz-System и Вольтер Больтц, который работал в австрийском регуляторном органе E-Control и был избран главой наблюдательного совета МГУ. Представителями государства в Наблюдательном совете являются Адомас Аудицкас и Виктор Пинзеник.

В 2019 году "Магистральные газопроводы" перешли в управление Минфина в рамках анбандлинга.

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