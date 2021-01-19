НБУ отсудил у экс-депутата Климова 309 млн грн

Одесский апелляционный суд обязал бывшего владельца Имэксбанка, бывшего народного депутата Леонида Климова вернуть Национальному банку 309 млн гривен по предоставленному ранее стабилизационному кредиту.

Это решение было принято еще 24 ноября, но НБУ получил его только в конце декабря, сообщила пресс-служба регулятора.

Решение Приморского райсуда Одессы, который в 2018 году отклонил иск НБУ, отменено.

Дело касается стабилизационного кредита, который был предоставлен Имэксбанку в ноябре 2014 года для поддержки ликвидности. НБУ выделил деньги на два года по процентной ставке в размере 21% годовых, с погашением кредита и уплатой процентов за пользование им.

Климов подписал договор поручительства, которым обязался отвечать за надлежащее выполнение Имэксбанком своих обязательств.

В январе 2015 года Имэксбанк обанкротился, а в мае того же года его отправили на ликвидацию.

Это дело рассматривается по второму кругу. В 2016 году Приморский райсуд Одессы удовлетворил иск НБУ, но Апелляционный суд Одесской области это решение отменил. Затем в 2017 году Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел отменил решение судов обеих инстанций и направил иск на новое рассмотрение.

Климов был крупнейшим акционером Имэксбанка и до 2019 года - членом комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.