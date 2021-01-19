Минторг США пересмотрел пошлины на корейские и турецкие трубы

Министерство торговли США выполнило решение американского Суда по международной торговле (CIT), который вынес в начале января постановление о пересмотре антидемпинговых пошлин на сварные трубопроводные трубы корейского производства.



В августе 2018 г. Министерство торговли США после проведения повторного расследования установило ставки пошлин на данную продукцию в размере 18,77% для компании Hyundai Steel, 14,39% для SeAH и 16,58% для 22 других производителей.



После этого компании Hyundai Steel, SeAH, NEXTEEL и Husteel обратились с иском в CIT и выиграли процесс. В результате Министерство понизило ставки пошлин до 9,24% для Hyundai Steel, 4,70% для SeAH и 6,97% для прочих поставщиков.



В рамках другого расследования Министерство установило окончательные ставки компенсационных пошлин на круглые сварные трубы турецкого производства, понизив их по сравнению с предварительными значениями.



Для компании Borusan Holding размер субсидирования экспорта определен ниже минимального, поэтому пошлина на ее продукцию взиматься не будет. Для остальных турецких поставщиков ставка составит 1,18%.



МинТорг