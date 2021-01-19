МЭА изменило прогноз роста спроса на нефть в сторону понижения

МЭА изменило прогноз роста спроса на нефть в сторону понижения

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в 2021 году на 280 тысяч баррелей в сутки, до 5,5 млн б/с.

"Ожидается, что мировой спрос на нефть восстановится на 5,5 млн баррелей в сутки до 96,6 млн баррелей в сутки в 2021 году после беспрецедентного обвала на 8,8 млн баррелей в сутки в 2020 году. На данный момент возрастание случаев заболевания COVID-19 замедляет отскок, но широко применяемые усилия по вакцинации и ускорение экономической активности, как ожидается, стимулируют более сильный рост во второй половине года", - говорится в ежемесячном отчете агентства.

"Потребуется больше времени, чтобы спрос на нефть полностью восстановился, поскольку возобновившиеся локдауны в ряде стран оказывают давление на продажи топлива. Это привело к тому, что мы пересмотрели наш прогноз мирового спроса на нефть на 0,6 млн баррелей в сутки в первом квартале 2021 года и на 0,3 млн баррелей в сутки в целом на 2021 год", - уточняет МЭА.

При этом оно сохранило оценку снижения спроса на нефть в 2020 году на уровне 8,8 млн б/с.

МЭА ожидает, что для стран ОЭСР в Азии и Океании спрос после сокращения на 680 тыс. б/с в 2020 году восстановится только на 275 тыс. б/с в 2021 году. В Китае, по оценкам агентства, спрос должен вырасти на 745 тыс. б/с, до 14,6 млн б/с. Спрос в Индии в целом по 2020 году должен снизиться на 450 тыс. б/с, а затем увеличиться на 380 тыс. б/с в 2021 году. "Этот прогноз предполагает, что распространение случаев заболевания COVID в Индии остается под контролем", - подчеркивается в отчете.

Предполагая, что исполнение последнего соглашения о снижении добычи нефти ОПЕК+ достигнет 100%, мировые запасы нефти могут сократиться на 1,1 млн б/с, или на 100 млн барр. в первом квартале текущего года, потенциалом гораздо более резкого снижения во второй половине года по мере укрепления спроса, отмечается в отчете.

МЭА сообщает, что коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в ноябре снижались четвертый месяц подряд - на 23,6 млн баррелей (0,79 млн б/с), до 3,108 млрд баррелей. Запасы достигли пика в июле (3,221 трлн баррелей) и снизились в среднем на 0,93 млн баррелей в сутки в течение ноября и еще больше на 1,44 млн б/с в декабре (по предварительным данным из США, Японии и Европы).

Предварительные данные показывают, что в декабре 2020 года запасы нефти в США снизились на 7,9 млн баррелей за месяц благодаря сезонному тренду. Общие запасы нефтепродуктов в США снизились на 12 млн баррелей.

МинПром по материалам Интерфакс

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нацбанк назвал 10 самых прибыльных банков за 11 месяцев 2020 годаНацбанк назвал 10 самых прибыльных банков за 11 месяцев 2020 года
Товарооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардовТоварооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардов
ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11%ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11%
В 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭСВ 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭС
Турецкие ограничения на г/к прокат отразятся на украинском экспортеТурецкие ограничения на г/к прокат отразятся на украинском экспорте
Блок рекламы


Похожие новости
Темпы роста экономики Китая оказались самыми низкими за 45 летТемпы роста экономики Китая оказались самыми низкими за 45 лет
Крупнейший производитель платины прогнозирует рост цены на 80%Крупнейший производитель платины прогнозирует рост цены на 80%
Эксперты Fitch прогнозируют повышение глобального спроса на цинкЭксперты Fitch прогнозируют повышение глобального спроса на цинк
Fitch Solutions прогнозирует рост добычи цинкаFitch Solutions прогнозирует рост добычи цинка
Подарок от нового президента. Goldman Sachs прогнозирует новый пакет стимулирования экономики СШАПодарок от нового президента. Goldman Sachs прогнозирует новый пакет стимулирования экономики США
Нафтогаз будет добывать нефть и газ на шельфе Черного моря в течение 30 летНафтогаз будет добывать нефть и газ на шельфе Черного моря в течение 30 лет
Всемирный банк дал прогноз роста экономики Украины в 2021 годуВсемирный банк дал прогноз роста экономики Украины в 2021 году
Всемирный банк прогнозирует рост глобальной экономики в 2021 годуВсемирный банк прогнозирует рост глобальной экономики в 2021 году
Эксперты прогнозируют восстановление горнопромышленной отрасли Азии в 2021 годуЭксперты прогнозируют восстановление горнопромышленной отрасли Азии в 2021 году
Нефть дорожает в ожидании встречи ОПЕКНефть дорожает в ожидании встречи ОПЕК
Последние новости
Подгружаем последние новости