"Укрэнерго" назвал критической ситуацию с запасами угля на ТЭС

За три месяца они уменьшились в пять раз.

На складах теплоэлектростанций в Украине осталось критически мало угля всех марок. По состоянию на 18 января его запасы с начала ноября 2020 года уменьшились в 5,2 раза до 487,5 тыс. тонн, из них газового угля - в 7,5 раза до 283,6 тыс. тонн, антрацитового - на 44,4% до 203,9 тыс. тонн.

Об этом говорится на сайте компании "Укрэнерго".

Начиная с конца прошлой недели в Украину пришли сильные морозы, среднесуточная температура упала с -3,2°С (14 января) до 13,3°С (17 января). Из-за этого резко выросло потребление электроэнергии.

Чтобы сбалансировать энергосистему и покрыть дополнительную нагрузку, была увеличена генерация на гидро- и атомных электростанциях. Среднесуточное производство ТЭС также увеличилось на 6%.

В течение недели все блоки ТЭС в энергосистеме работали на угле, но из-за его недостатка с понедельника, 18 января, пришлось включать в работу шесть блоков на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС на газе суммарной мощностью 1200 МВт.

С понедельника Украина также получает аварийную помощь из Беларуси: с 10:00 до 11:00 часов - в объеме 100 МВт, в дальнейшем - более 200 МВт в час.

"Обращаем внимание, что никаких отключений любых категорий потребителей за прошедшую неделю и по состоянию на сейчас не произошло, графики ограничения мощности (ГОМ) и аварийного отключения (ГАО) промышленных предприятий не применялись и пока не планируются к применению", - отмечается на сайте "Укрэнерго".

Начиная со вторника, 20 января, в Украине начнет теплеть, и вскоре ожидается оттепель с плюсовыми температурами.

Напомним, что "Укрэнерго" является оператором системы передачи Украины. Компания обеспечивает баланс производства и потребления электроэнергии и мощности в энергосистеме.