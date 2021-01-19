Индия возобновляет добычу на цинковом руднике в Южной Африке

Индийская компания Vedanta Zinc International возобновила добычу на цинковом руднике Gamsberg в Южной Африке. Работа предприятия была приостановлена в ноябре прошлого года после крупной аварии.



Как заявляет компания, в течение января производительность рудника будет постепенно доведена до проектных показателей — около 250 тыс. т цинка в концентрате в год.



Канадская Trevali Mining тоже возвращает в строй полиметаллический рудник Caribou в канадской провинции Нью-Брансуик, простаивавший с марта 2020. Его работа должна возобновиться в начале февраля, а к концу марта компания планирует первую отгрузку готовой продукции.



В 2021 г. Trevali рассчитывает получить на этом предприятии порядка 27-29,5 тыс. т цинка в концентрате, 9,5-10,5 тыс. т свинца и 585-650 тыс. унций серебра.



