Украина хочет изменить формат сотрудничества с МВФ

Украина хочет изменить формат сотрудничества с Международным валютным фондом, сказал министр финансов Сергей Марченко.

"На данный момент МВФ предоставляет деньги непосредственно в бюджет для финансирования дефицита. Мы хотим, чтобы МВФ выделял деньги на резервы Национального банка, или только оказывал техническую помощь, то есть гарантии, что деньги будут доступны в случае чрезвычайной ситуации", - сказал он в интервью австрийскому изданию Der Standard (перевод - Минфин).

Прямое финансирование госбюджета должно прекратиться до 2023 года.

" МВФ важен как институциональный кредитор, а не из-за сумм денег, которые он предоставляет. Большую часть денег мы заняли на международных финансовых рынках. Однако на текущем этапе развития страна нуждается в помощи МВФ , и мы делаем все возможное, чтобы продолжать сотрудничество и выполнять условия программы", - сказал Марченко.