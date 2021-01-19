Украина хочет изменить формат сотрудничества с МВФ

Прямое финансирование госбюджета должно прекратиться до 2023 года.

Украина хочет изменить формат сотрудничества с МВФ
Фото: publika.md

Украина хочет изменить формат сотрудничества с Международным валютным фондом, сказал министр финансов Сергей Марченко.

"На данный момент МВФ предоставляет деньги непосредственно в бюджет для финансирования дефицита. Мы хотим, чтобы МВФ выделял деньги на резервы Национального банка, или только оказывал техническую помощь, то есть гарантии, что деньги будут доступны в случае чрезвычайной ситуации", - сказал он в интервью австрийскому изданию Der Standard (перевод - Минфин).

Прямое финансирование госбюджета должно прекратиться до 2023 года.

"МВФ важен как институциональный кредитор, а не из-за сумм денег, которые он предоставляет. Большую часть денег мы заняли на международных финансовых рынках. Однако на текущем этапе развития страна нуждается в помощи МВФ, и мы делаем все возможное, чтобы продолжать сотрудничество и выполнять условия программы", - сказал Марченко.

Напомним, что Украина сейчас находится в 18-месячной программе stand-by, по которой МВФ готов выделить 5 млрд долларов. В настоящее время Украина получила 1,2 млрд долларов, еще два транша по 700 млн долларов отложили из-за невыполнения условий программы.

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