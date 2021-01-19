Ethereum за сутки подорожал более чем на 10%

19 января, курс Ethereum на криптобирже Binance достигал $1345, он приблизился к историческому максимуму в $1440, установленному в начале 2018 года. За прошедшие сутки криптовалюта выросла в цене на 11%, до обновления рекордной отметки ей остается подорожать менее чем на 8%. Об этомпишет РБК.

Ethereum за сутки подорожал более чем на 10%
Фото: smfanton.ru

Что происходит на рынке

Доля Ethereum на рынке цифровых денег на данный момент составляет 14,4% при капитализации актива в $150,8 млрд и суточных объемах торгов в $37,5 млрд, по данным Coingecko.

10 января эфир достигал трехлетнего максимума стоимости в $1348, после чего его цена падала до $915, но восстановилась до прежних отметок.

Рост альткоина

За год курс альткоина вырос более чем на 600%, одним из важнейших событий для него стал запуск нулевой фазы Ethereum 2.0, который ожидался более года.

Инвесторы уже могут перевести свои монеты на специальный депозитный контракт, однако вывод средств станет доступен только после того, как обновление дойдет до фазы 1.5, точные сроки наступления которой неизвестны.

Также 8 февраля Чикагская товарная биржа (CME) добавит фьючерсы на Ethereum. Новый продукт ожидает оценки финансового регулятора. Причиной добавления инструмента в компании назвали растущий спрос на криптодеривативы.

Ранее управляющий партнер фонда Moonrook Capital Саймон Дедич спрогнозировал, что курс Ethereum может стремительно вырасти до $3 тыс. Дедич предположил, что стоимость альткоина удвоится после того, как обновит исторический максимум в $1440.

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