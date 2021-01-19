НКРЭКП одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов до 1,79 грн

Решение обнародуют на сайте регулятора для внесения замечаний и предложений.

НКРЭКП одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов до 1,79 грн
Фото: kyivgaz.ua

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов.

Соответствующее решение Комиссия приняла на заседании во вторник, 19 января, передает "Экономическая правда".

Снижение касается компаний, у которых тарифы были существенно выше, чем в среднем по стране.

В большинстве - это небольшие облгазы, у которых не срабатывает экономия на эффекте масштаба: ЗАО "Гадячгаз", АО "Закарпатгаз", АО "Ивано-Франковскгаз", ЧАО "Коростышевгаз", АО "Лубныгаз", ЗАО "Мелитопольгаз", АО " Николаевгаз ", АО "Полтавагаз", ЧАО "Тернопольгаз", АО "Тысменицагаз", ЧАО "Уманьгаз", АО "Харьковгаз", АО "Черновцыгаз", ООО "Газовик".

Снижение составило 5% -30%, тарифы этих компаний теперь будут составлять 1,66-1,79 грн (без НДС).

Отмечается, что решение обнародуют на сайте регулятора для внесения замечаний и предложений с целью окончательного утверждения.

"Объяснять тут нечего. Вся страна говорит об этом решении", - заявил во время заседания глава НКРЭКП Валерий Тарасюк.

По его словам, поскольку тарифы должны начать действовать с 1 февраля, Комиссии надо успеть отработать всю процедуру.

Напомним, ранее депутат Андрей Герус сообщил, что тарифы на распределение природного газа в Украине будут снижены до уровня не выше 1,79 грн.

Вчера Кабинет министров на заседании с 1 февраля до конца карантина или отопительного сезона 31 марта утвердил предельную цену на газ на уровне 6,99 гривен за кубометр.

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