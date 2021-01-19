Банки сократили региональные сети еще на 195 отделений

В октябре — декабре 2020 года количество банковских отделений сократилось на 195 единицу — до 7?134 отделений. В 2019 году количество закрытых отделений составило 507. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка.

Банки сократили региональные сети еще на 195 отделений
Фото: rbc.ua

У кого какие изменения

Значительное сокращение региональной сети среди действующих банков в 4-м квартале произошло у:

  • Ощадбанка — на 94 отделения;
  • Приватбанка — на 33 отделения;
  • Райффайзен Банка Аваль — 60 отделений.

Прирост по количеству отделений показали:

  • ПУМБ, Укрэксимбанк, МТБ Банк, МетаБанк, РВС Банк — по 2 отделения;
  • Укргазбанк — 7 отделений.

В 2020 году количество отделений банков сократилось на 868 отделений — с 8 до 7?134.

Кто сетевой лидер

Топ-10 банков по количеству отделений:

  • Ощадбанк — 1?837;
  • Приватбанк — 1?717;
  • Райффайзен Банк Аваль — 396;
  • Укргазбанк — 276;
  • Укрсиббанк — 272;
  • А-Банк — 232;
  • ПУМБ — 224;
  • Альфа-Банк — 218;
  • Мегабанк — 154;
  • Креди Агриколь — 147.

Наибольшие изменения в течение 2020 года произошли в таких банках:

Банк Количество отделений на конец 2020 года Динамика -/+ по сравнению с началом 2020 года
Ощадбанк 1837 -490
Приватбанк 1717 -211
Райффайзен Банк Аваль 396 -100
Альфа-Банк 218 -39
Таскомбанк 87 -16
Сбербанк 90 -16
Укргазбанк 276 +26
ПУМБ 224 +16
Аккордбанк 79 +8
А-Банк 232 +7
банк «Сич» 60 +6


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