Банки сократили региональные сети еще на 195 отделений

В октябре — декабре 2020 года количество банковских отделений сократилось на 195 единицу — до 7?134 отделений. В 2019 году количество закрытых отделений составило 507. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка.

Фото: rbc.ua

У кого какие изменения

Значительное сокращение региональной сети среди действующих банков в 4-м квартале произошло у:

Ощадбанка — на 94 отделения;

Приватбанка — на 33 отделения;

Райффайзен Банка Аваль — 60 отделений.

Прирост по количеству отделений показали:

ПУМБ, Укрэксимбанк, МТБ Банк, МетаБанк, РВС Банк — по 2 отделения;

Укргазбанк — 7 отделений.

В 2020 году количество отделений банков сократилось на 868 отделений — с 8 до 7?134.

Кто сетевой лидер

Топ-10 банков по количеству отделений:

Ощадбанк — 1?837;

Приватбанк — 1?717;

Райффайзен Банк Аваль — 396;

Укргазбанк — 276;

Укрсиббанк — 272;

А-Банк — 232;

ПУМБ — 224;

Альфа-Банк — 218;

Мегабанк — 154;

Креди Агриколь — 147.

Наибольшие изменения в течение 2020 года произошли в таких банках: