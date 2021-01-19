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2021-01-19
Банки сократили региональные сети еще на 195 отделений
В октябре — декабре 2020 года количество банковских отделений сократилось на 195 единицу — до 7?134 отделений. В 2019 году количество закрытых отделений составило 507. Об этом
Фото: rbc.ua
У кого какие изменения
Значительное сокращение региональной сети среди действующих банков в 4-м квартале произошло у:
- Ощадбанка — на 94 отделения;
- Приватбанка — на 33 отделения;
- Райффайзен Банка Аваль — 60 отделений.
Прирост по количеству отделений показали:
- ПУМБ, Укрэксимбанк, МТБ Банк, МетаБанк, РВС Банк — по 2 отделения;
- Укргазбанк — 7 отделений.
В 2020 году количество отделений банков сократилось на 868 отделений — с 8 до 7?134.
Кто сетевой лидер
Топ-10 банков по количеству отделений:
- Ощадбанк — 1?837;
- Приватбанк — 1?717;
- Райффайзен Банк Аваль — 396;
- Укргазбанк — 276;
- Укрсиббанк — 272;
- А-Банк — 232;
- ПУМБ — 224;
- Альфа-Банк — 218;
- Мегабанк — 154;
- Креди Агриколь — 147.
Наибольшие изменения в течение 2020 года произошли в таких банках:
|Банк
|Количество отделений на конец 2020 года
|Динамика -/+ по сравнению с началом 2020 года
|Ощадбанк
|1837
|-490
|Приватбанк
|1717
|-211
|Райффайзен Банк Аваль
|396
|-100
|Альфа-Банк
|218
|-39
|Таскомбанк
|87
|-16
|Сбербанк
|90
|-16
|Укргазбанк
|276
|+26
|ПУМБ
|224
|+16
|Аккордбанк
|79
|+8
|А-Банк
|232
|+7
|банк «Сич»
|60
|+6