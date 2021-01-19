Таиланд решил ввести туристический сбор в $10

Власти Таиланда планируют взимать по $10 с каждого приезжающего иностранца.

Таиланд решил ввести туристический сбор в $10
Фото: cfts.org.ua

Власти Таиланда планируют взимать по $ 10 с каждого приезжающего иностранца. Об этом заявил тайский министр туризма Пипат Ратчакитпракан, передает Bloomberg.

Куда пойдет деньги

Деньги пойдут на создание фонда, который позволит обеспечить страховку на случай несчастных случаев или болезней, пояснил министр. Власти страны ожидают, что в этом году получат 3 млрд бат (около $ 100 млн) благодаря приезду 10 млн туристов.

Основное правило для всех туристов при въезде в Таиланд — соблюдение карантина длительностью 15 ночей в одном из отелей, аккредитованных властями страны.

На прошлой неделе власти также одобрили использование для карантина шести гольф-клубов, отмечает Bloomberg.

За все время пандемии в Таиланде было зафиксировано 12?423 случая заражения covid-19 и 70 смертей, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нацбанк назвал 10 самых прибыльных банков за 11 месяцев 2020 годаНацбанк назвал 10 самых прибыльных банков за 11 месяцев 2020 года
Товарооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардовТоварооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардов
ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11%ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11%
В 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭСВ 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭС
Турецкие ограничения на г/к прокат отразятся на украинском экспортеТурецкие ограничения на г/к прокат отразятся на украинском экспорте
Блок рекламы


Похожие новости
Туристический рынок в Украине за год сократился на 60-70%Туристический рынок в Украине за год сократился на 60-70%
Кабмин предлагает ввести госрегулирование цен на газ до конца карантина или отопительного сезонаКабмин предлагает ввести госрегулирование цен на газ до конца карантина или отопительного сезона
4-й день локдауна. Власть решила объяснить бизнесу, как работать4-й день локдауна. Власть решила объяснить бизнесу, как работать
Кабмин разрешил магазинам продавать бытовую химию и прессу во время локдаунаКабмин разрешил магазинам продавать бытовую химию и прессу во время локдауна
Зеленский подписал закон об обеспечении сбора данных для декларирования объектов налогообложенияЗеленский подписал закон об обеспечении сбора данных для декларирования объектов налогообложения
Nippon Steel покупает таиландского производителя жестиNippon Steel покупает таиландского производителя жести
Кабмин разрешил Нафтогазу вдвое повысить зарплатыКабмин разрешил Нафтогазу вдвое повысить зарплаты
АМКУ разрешил Dragon Capital купить банк у депутата НовинскогоАМКУ разрешил Dragon Capital купить банк у депутата Новинского
СБУ разоблачила бизнесмена, который за взятки хотел поставлять некачественные товары для Национальных сборныхСБУ разоблачила бизнесмена, который за взятки хотел поставлять некачественные товары для Национальных сборных
Кабмин разрешил "Нафтогазу" приобрести Юзовскую нефтегазоносную площадьКабмин разрешил "Нафтогазу" приобрести Юзовскую нефтегазоносную площадь
Последние новости
Подгружаем последние новости