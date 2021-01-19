"Газпром" признал возможность остановки "Северного потока - 2"

РоSSийская компания сослалась на неопределенную политическую конъюнктуру.

"Газпром" признал возможность остановки "Северного потока - 2"
Cудно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода в шведских территориальных водах
Фото: nord-stream2.com

РоSSийская компания "Газпром" признала, что ей, возможно, придется прекратить или отложить строительство "Северного потока - 2".

Как пишет Reuters, компания написала это в проспекте размещения еврооблигаций.

"При реализации наших крупных международных проектов, таких как газопровод "Северный поток-2", мы столкнулись и можем продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, связанных с такими проектами. В исключительных случаях, в том числе связанных с политическим давлением, такие изменения могут привести к остановке или прекращению проекта", - говорится в сообщении.

Напомним, что укладкой труб для второго "Северного потока" раньше занималась швейцарская компания Allseas, но в декабре 2019 года она вышла из проекта из-за угрозы американских санкций.

Работы возобновились только в декабре 2020 года, когда РоSSия собственными силами достроила немецкий участок. Газопровод готов на 94%, осталось достроить менее 200 километров трубы в датских водах.

Газопровод "Северный поток - 2" грозит экономическим интересам Украины, потому что после завершения строительства РоSSия сможет обеспечить транзит газа в Европу, вообще не используя украинскую газотранспортную систему.

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