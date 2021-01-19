По собственной инициативе. С рынка ушли 9 финкомпаний

Национальный банк исключил шесть финансовых учреждений из Госреестра финансовых учреждений и три компании из Реестра лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, на основании поданных ими заявлений. Об этом говорится в сообщении регулятора.

По собственной инициативе. С рынка ушли 9 финкомпаний
Фото: mind.ua

Когда приняли решение

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял такие решения на заседании 15 января 2021.

Кто ушел с рынка

  • ПО «Ваш ломбард «Ямпольский Сергей Валентинович и компания». Учреждение имело одну лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. Она была аннулирована на этом же заседании Комитета.

  • ООО «ФК «Кайлас Финанс». Компания имела три лицензии: на оказание услуг по факторингу, предоставление услуг по финансовому лизингу, а также на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. Все лицензии были аннулированы 30 декабря 2020 года.

  • ООО «Оптимум Фактор». Компания имела одну лицензию на предоставление услуг по факторингу. Она была аннулирована 6 ноября 2020.

  • КС «Запорожье». Кредитный союз имел две лицензии — на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возврата, а также на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. Их было аннулировано 11 декабря 2020.

  • КС «Укрсоцкредит». Кредитный союз имел одну лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. Она была аннулирована 30 декабря 2020.

  • КС «Славутич-кредит». Кредитный союз имел две лицензии — на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возврата, а также на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. Их было аннулировано 11 декабря 2020.

  • ООО «КС Лизинг». Компания не имела лицензий на предоставление финуслуг.

  • ООО «Милана». Компания не имела лицензий на предоставление финуслуг.

  • ООО «Новая лизинг». Компания не имела лицензий на предоставление финуслуг.

Новичок на рынке

Нацбанк внес в Государственный реестр финансовых учреждений ООО «Финхайк». Также НБУ принял решение выдать финучреждению три лицензии — на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, предоставление услуг по факторингу, а также на предоставление услуг по финансовому лизингу.

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