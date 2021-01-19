По собственной инициативе. С рынка ушли 9 финкомпаний

Национальный банк исключил шесть финансовых учреждений из Госреестра финансовых учреждений и три компании из Реестра лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, на основании поданных ими заявлений. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Когда приняли решение

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял такие решения на заседании 15 января 2021.

Кто ушел с рынка

ПО «Ваш ломбард «Ямпольский Сергей Валентинович и компания». Учреждение имело одну лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. Она была аннулирована на этом же заседании Комитета.

ООО «ФК «Кайлас Финанс». Компания имела три лицензии: на оказание услуг по факторингу, предоставление услуг по финансовому лизингу, а также на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. Все лицензии были аннулированы 30 декабря 2020 года.

ООО «Оптимум Фактор» . Компания имела одну лицензию на предоставление услуг по факторингу. Она была аннулирована 6 ноября 2020.

КС «Запорожье» . Кредитный союз имел две лицензии — на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возврата, а также на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. Их было аннулировано 11 декабря 2020.

КС «Укрсоцкредит» . Кредитный союз имел одну лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. Она была аннулирована 30 декабря 2020.

КС «Славутич-кредит». Кредитный союз имел две лицензии — на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возврата, а также на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. Их было аннулировано 11 декабря 2020.

ООО «КС Лизинг». Компания не имела лицензий на предоставление финуслуг.

ООО «Милана». Компания не имела лицензий на предоставление финуслуг.

ООО «Новая лизинг». Компания не имела лицензий на предоставление финуслуг.

Новичок на рынке

Нацбанк внес в Государственный реестр финансовых учреждений ООО «Финхайк». Также НБУ принял решение выдать финучреждению три лицензии — на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, предоставление услуг по факторингу, а также на предоставление услуг по финансовому лизингу.