Богуслаев назвал собрание инвесторов Мотор Сич попыткой рейдерского захвата предприятия

Богуслаев назвал собрание инвесторов Мотор Сич попыткой рейдерского захвата предприятия

Собрание инвесторов АО "Мотор Сич" является попыткой рейдерского захвата предприятия, сказано в заявлении президента и акционера компании Вячеслава Богуслаева.

Он напомнил, что 31 декабря 2020 года в СМИ появилась информация о созыве "определенными юридическими лицами на 31 января 2021 года внеочередного общего собрания общества".

"Процедура, по которой эти лица пытаются созвать собрание, сопровождается многочисленными нарушениями законодательства. Ни общество, ни я как его акционер, ни другие акционеры - работники АО "Мотор Сич", не получили от указанных лиц никаких официальных сообщений о проведении этого собрания. В результате акционеры лишены законного права ознакомиться с материалами собрания, внести свои предложения в повестку дня, выдвинуть свои кандидатуры в органы управления общества и принять участие в решении других важных корпоративных вопросов", - сказано в заявлении.

В.Богуслаев заявил, что выбранное место собрания за пределами предприятия, предложенная незаконным путем повестка дня о переизбрании органов управления свидетельствует о цели устранить действующий совет директоров и получить над ним контроль.

"Таким образом имеет место противоправная попытка рейдерского захвата АО "Мотор Сич" для дальнейшего разрушения его уникального промышленного комплекса", - сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины вызвала на допрос харьковского бизнесмена, президента группы DCH Александра Ярославского.

В конце ноября Антимонопольный комитет Украины в третий раз вернул без рассмотрения заявку компании Skyrizon – "дочки" китайской Beijing Xinwei Technology Group – и DCH Александра Ярославского на покупку контрольного пакета акций ПАО "Мотор Сич".

МинПром по материалам uaprom.info

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