Богуслаев назвал собрание инвесторов Мотор Сич попыткой рейдерского захвата предприятия

Собрание инвесторов АО "Мотор Сич" является попыткой рейдерского захвата предприятия, сказано в заявлении президента и акционера компании Вячеслава Богуслаева.



Он напомнил, что 31 декабря 2020 года в СМИ появилась информация о созыве "определенными юридическими лицами на 31 января 2021 года внеочередного общего собрания общества".



"Процедура, по которой эти лица пытаются созвать собрание, сопровождается многочисленными нарушениями законодательства. Ни общество, ни я как его акционер, ни другие акционеры - работники АО "Мотор Сич", не получили от указанных лиц никаких официальных сообщений о проведении этого собрания. В результате акционеры лишены законного права ознакомиться с материалами собрания, внести свои предложения в повестку дня, выдвинуть свои кандидатуры в органы управления общества и принять участие в решении других важных корпоративных вопросов", - сказано в заявлении.



В.Богуслаев заявил, что выбранное место собрания за пределами предприятия, предложенная незаконным путем повестка дня о переизбрании органов управления свидетельствует о цели устранить действующий совет директоров и получить над ним контроль.



"Таким образом имеет место противоправная попытка рейдерского захвата АО "Мотор Сич" для дальнейшего разрушения его уникального промышленного комплекса", - сказано в заявлении.



Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины вызвала на допрос харьковского бизнесмена, президента группы DCH Александра Ярославского.



В конце ноября Антимонопольный комитет Украины в третий раз вернул без рассмотрения заявку компании Skyrizon – "дочки" китайской Beijing Xinwei Technology Group – и DCH Александра Ярославского на покупку контрольного пакета акций ПАО "Мотор Сич".



