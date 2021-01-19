Нацбанк отчеканил памятную монету к 150-летию Леси Украинки

С 21 января 2021 года в обращение вводится памятная серебряная монета «К 150-летию со дня рождения Леси Украинки». Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Фото: minfin.com.ua

Монета из серии «Духовные сокровища Украины» посвящена одной из самых выдающихся украинских художников слова, общественному деятелю Леси Украинке (Ларисе Петровне Косач). Многогранный талант писательницы проявился в самых разных жанрах, а ее творчество полно глубоких патриотических чувств к Украине.

Характеристика монеты

Номинал монеты — 20 грн. Масса драгоценного металла — 62,2 г, категория качества чеканки — пруф. Тираж — 2500 шт.

Напомним