В Украине сложилась критическая ситуация с запасами угля на складах ТЭС

В Украине сложилась критическая ситуация с запасами угля на складах ТЭС

НЭК "Укрэнерго" сообщает, что в Украине сложилась критическая ситуация с запасами угля на складах ТЭС.

"В частности, по состоянию на 18 января, запасы угля на ТЭС (всех марок) с начала ноября 2020 года уменьшились в 5,2 раза до 487,5 тыс тонн, из них газового угля – в 7,5 раза до 283,6 тыс тонн, антрацитового – на 44,4% до 203,9 тыс тонн", - сообщает пресс-служба компании.

В связи с этим, начиная с понедельника, 18 января, включены в работу дополнительно шесть блоков трех ТЭС (Углегорская ТЭС, Змиевская ТЭС, Трипольская ТЭС) на резервном топливе (газ) суммарной мощностью 1 200 МВт.

"В тот же день для покрытия дополнительной нагрузки в ОЭС Украины оказывается аварийная помощь из Беларуси: с 10:00 до 11:00 часов – в объеме 100 МВт, в дальнейшем – более 200 МВт в час", - сообщает "Укрэнерго".

При этом "Укрэнерго" сообщает, что вторая неделя 2021 года характеризовалась резким увеличением потребления электроэнергии в Украине, как относительно предыдущей недели, так и аналогичного периода прошлого года. Причиной такого является похолодание в конце недели.

Так, среднесуточное электропотребление в рабочие дни относительно предыдущей недели выросло на 6,5% до 470,7 млн кВт·ч, а в выходные - на 16% до 484,5 млн кВт/час. В сравнении с прошлым годом среднесуточное электропотребление в рабочие дни увеличилось на 3,5%, а в выходные — на 9,3%. С начала января, по оперативным данным, объем потребления составил 7,56 млрд кВт/ч, что на 0,2% больше прогнозного значения.

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