В Днепре предприятию Коломойского ограничили поставки газа

АО "Днепропетровскгаз" с 18 января начал поэтапное ограничение подачи газа для компании АТ "Днепроазот" из-за неуплаты за газ.

Об этом сообщила пресс-служба "Днепропетровскгаз".

"Уже несколько месяцев компания "Днепроазот" не выполняет свои договорные обязательства и не платит за услуги по доставке газа, сумма долга уже превысила 200 млн грн", - говорится в сообщении.

12 января "Днепропетровскгаз" направил письменное уведомление о том, что в соответствии с постановлением Кабинета министров о пообъектном прекращении газоснабжения, компания-должник должна самостоятельно прекратить потребление газа.

Утром 18 января специалисты "Днепропетровскгаза" прибыли в АО "Днепроазот" для опломбирования оборудования, но им не дали доступ к нему. После этого, в 14:00 Днепропетровскгаз начал поэтапное ограничение распределения природного газа на предприятие.

Напомним, "Днепроазот" входит в группу "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Предприятие занимается производством карбамида, аммиака, едкого натрия, жидкого хлора и соляной кислоты. 2019 год предприятие закончило с прибылью в 273,5 млн грн, в 2018 году – с убытком в 767,9 млн грн.

АО "Днепропетровскгаз" входит в Региональную газовую компанию Дмитрия Фирташа.