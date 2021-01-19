В Днепре предприятию Коломойского ограничили поставки газа

"Днепроазоту" начали ограничивать подачу газа из-за долгов.

В Днепре предприятию Коломойского ограничили поставки газа
Фото: imvest.com.ua

АО "Днепропетровскгаз" с 18 января начал поэтапное ограничение подачи газа для компании АТ "Днепроазот" из-за неуплаты за газ.

Об этом сообщила пресс-служба "Днепропетровскгаз".

"Уже несколько месяцев компания "Днепроазот" не выполняет свои договорные обязательства и не платит за услуги по доставке газа, сумма долга уже превысила 200 млн грн", - говорится в сообщении.

12 января "Днепропетровскгаз" направил письменное уведомление о том, что в соответствии с постановлением Кабинета министров о пообъектном прекращении газоснабжения, компания-должник должна самостоятельно прекратить потребление газа.

Утром 18 января специалисты "Днепропетровскгаза" прибыли в АО "Днепроазот" для опломбирования оборудования, но им не дали доступ к нему. После этого, в 14:00 Днепропетровскгаз начал поэтапное ограничение распределения природного газа на предприятие.

Напомним, "Днепроазот" входит в группу "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Предприятие занимается производством карбамида, аммиака, едкого натрия, жидкого хлора и соляной кислоты. 2019 год предприятие закончило с прибылью в 273,5 млн грн, в 2018 году – с убытком в 767,9 млн грн.

АО "Днепропетровскгаз" входит в Региональную газовую компанию Дмитрия Фирташа.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нацбанк назвал 10 самых прибыльных банков за 11 месяцев 2020 годаНацбанк назвал 10 самых прибыльных банков за 11 месяцев 2020 года
Товарооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардовТоварооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардов
ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11%ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11%
В 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭСВ 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭС
Турецкие ограничения на г/к прокат отразятся на украинском экспортеТурецкие ограничения на г/к прокат отразятся на украинском экспорте
Блок рекламы


Похожие новости
С приходом морозов Украина начала отбирать из хранилищ до 200 млн куб. м газа ежедневноС приходом морозов Украина начала отбирать из хранилищ до 200 млн куб. м газа ежедневно
В Украине растет суточное потребление газа из-за морозовВ Украине растет суточное потребление газа из-за морозов
Ощадбанк начинает прием заявок населения на подключение газа от НафтогазаОщадбанк начинает прием заявок населения на подключение газа от Нафтогаза
ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11%ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11%
АМКУ видит признаки доминирования одной группы на рынке газаАМКУ видит признаки доминирования одной группы на рынке газа
АМКУ займется тарифами на распределение газаАМКУ займется тарифами на распределение газа
В Запорожье в цехе ферросплавного завода Коломойского обрушилась крышаВ Запорожье в цехе ферросплавного завода Коломойского обрушилась крыша
Правительство может ограничить торговую надбавку для поставщиков газа на уровне 2,5%Правительство может ограничить торговую надбавку для поставщиков газа на уровне 2,5%
Спрос на поставку газа из Украины в Польшу превзошел способности системыСпрос на поставку газа из Украины в Польшу превзошел способности системы
В 2020 году поставки лома на метзаводы снизились на 3,9%В 2020 году поставки лома на метзаводы снизились на 3,9%
Последние новости
Подгружаем последние новости