Пенсия не полагается: на какую помощь могут рассчитывать граждане, у которых нет стажа

С начала нынешнего, 2021, года изменился порядок выплат пожилым гражданам, у которых нет минимального стажа для получения пенсии. Платить пенсию им больше не будут. Однако государство все же не оставит их без копейки в кармане.

Речь идет о людях, которые по возрасту уже должны были бы получать пенсию, однако у них не набралось даже 15 лет страхового стажа, чтобы на нее претендовать. До сих пор государство выплачивало им минимальную пенсию в размере прожиточного минимума, однако теперь и эти выплаты прекратились.

Теперь они могут рассчитывать лишь на пособие от государства. Его максимальный размер равен прожиточному минимуму для лиц пожилого возраста. Однако столько денег дадут лишь тем гражданам, у которых вовсе нет никакого иного дохода.

Если же они живут в семье, и у членов их семьи есть какие-то доходы, то в таком случае вычисляется средний доход на человека в семье. И если он получается меньше прожиточного минимума, то тогда несостоявшемуся пенсионеру доплачивают разницу между размером прожиточного минимума и средним доходом на члена семьи.

Таким образом, людей, не заработавших себе стажа, не оставляют совсем наедине со своими проблемами, однако и пенсии им больше не платят. Просто меняется философия выплат.

"Если мы говорим, что такое пенсия, это страховой продукт. Некорректно говорить, что он может быть без достаточного количества стажа. Есть пенсия, а есть программы государственной поддержки. После 65 лет можно обратиться за выплатой для малообеспеченных", - уточнили понятия в Минсоцполитики.

Напомним, минимальная пенсия в Украине в 20-21 году вырастет дважды. Первый раз ее повысят в июле, а второй – в декабре.