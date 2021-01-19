В Раду подан законопроект, который запрещает предприятиям переносить выходные и рабочие дни

Его автором выступила депутат фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, запрещающего предприятиям переносить выходные и рабочие дни.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Проект закона №4597 "О внесении изменений в статью 67 Кодекса законов о труде Украины относительно согласования отечественного законодательства с законодательством стран-членов Европейского Союза в вопросе переноса рабочих дней" зарегистрирован в Раде 15 января.

Его автором выступила депутат фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

Документ предусматривает изъятие частей 5, 6 статьи 67 Кодекса законов о труде, регулирующих порядок внесения Кабмином рекомендаций и принятия собственником предприятия решения о переносе выходных и рабочих дней.

Документом также предлагается дополнить статью 67 Кодекса частью 4 следующего содержания:"Запрещается перенос выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации, кроме случаев, установленных настоящим Кодексом".

Закон в случае его принятия в действующей редакции набирать силу с 1 января 2022 года.

Напомним, раньше Третьякова назвала зарплаты парламентариев недостаточными для обеспечения их качественной работы.