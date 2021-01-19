Производители проката повысили цены в большинстве регионов мира

Производители проката повысили цены в большинстве регионов мира

Традиционное оживление спроса в начале декабря, связанное с формированием складских запасов на первый квартал 2021 года, позволило производителям повысить цены в большинстве регионов, сообщает ГП "Укрпромвнешэкспертиза".

Поддерживающими факторами укрепления котировок был рост цен на сырьевых рынках, а именно, существенное повышение стоимости лома и железорудного сырья. Ценовому росту способствовали ограниченные объемы предложения проката и высокая степень заполнения портфеля заказов на январь, когда значительная часть январского производства уже была реализована. Это позволяло поставщикам не спешить с реализацией оставшейся части проката и добиваться дальнейшего роста цен. В результате с декабря по середину января прирост цен на заготовку и готовый прокат составил от 100 до 190 долл. в зависимости от региона.

В Китае во вторую неделю января, несмотря на проседание цен на арматуру и катанку на внутреннем рынке на $8-9, экспортные котировки выросли на $10, и составили $625/т fob по заготовке, $630-650/т fob для арматуры и $670-690/т fob для катанки. Предложения по заготовке на импортном рынке ЮВА варьируются в диапазоне $600-630/т cfr, что в среднем на $12,5 выше, чем в первую неделю января. Предложения арматуры и катанки поступают по $650-680/т cfr и $690-710/т cfr соответственно, что на $5 и $10 выше, чем на предыдущей неделе.

На импортных рынках MENA цены на заготовку в течение недели выросли до $620-645/т cfr против $600-645/т cfr неделей ранее.

В Турции предложения заготовки на внутреннем и импортном рынках во вторую неделю января поднялись в среднем на $10 и $7,5, а экспортные цены выросли на $5.

Усиливаются тенденции роста цен на арматуру на рынке ЕС. После роста внутренних котировок в декабре на €50-80, производители с начала года подняли предложения еще на €30 по нижней границе до €590-600/т с доставкой.

Эксперты "Укрпромвнешэкспертизы" прогнозируют восходящий тренд в течение января, который будет поддержан стабильным спросом со стороны покупателей на рынках MENA и ЮВА в условиях ограниченного предложения в СНГ и Китае. Тенденции роста январских цен будут усиливаться по мере возвращения на рынок покупателей из ЕС и СНГ по окончании новогодних праздников. Постепенное ослабление спроса и спад торговой активности в Китае и ЮВА накануне Нового года по лунному календарю приведет к стабилизации цен в начале февраля.

В декабре на всех региональных рынках плоского проката сформировалась благоприятная для производителей конъюнктура. В сегменте тонколистового проката уровень цен за месяц вырос на 65-190 $/тонну. В первой половине января положительные тенденции на большинстве рынков продолжились. Наиболее нестабильной является конъюнктура рынка Китая и стран Юго-Восточной Азии.

В Турции конъюнктура рынка благоприятствует производителям. Высокий спрос на внутреннем рынке и в странах ЕС, существенное удорожание лома позволили местным поставщикам довести уровень локальных цен на г/к и х/к рулоны к началу января до 800 и 980-990 $/т exw соответственно. Таким образом, месячный прирост цен на рынке составил $115-190.

Поставщики из СНГ, реализующие прокат в портах Черного моря сконцентрировались на продажах на турецком направлении. В праздничный период цена проката пересматривались реже, чем обычно, но к середине января она достигла 770-790 $/т fob по г/к рулонам и 870-885 $/т fob по х/к рулонам. Таким образом, прирост цен сделок за шесть недель составил на $135-150.

На рынке тонкого листа в США продолжилась активная торговля, которая привела к росту спотовых цен на г/к и х/к рулоны с начала декабря (за шесть недель) еще на $275-297. В итоге г/к прокат в середине января реализуется по 1201 $/т exw, а х/к прокат – по 1386 $/т exw.

Лишь в Китае и в ЮВА тенденции были переменчивы – резкий рост цен на сталь и рост стоимости железной руды до рекордного за 9 лет показателя сменился ценовым откатом в условиях ослабления спроса. Китайские г/к рулоны кроме традиционных рынков, были законтрактованы в Турции по цене 730-740 $/т cfr.

Аналитики "Укрпромвнешэкспертизы" в январе прогнозируют существенное повышение цен поставщиками из СНГ на продукцию в портах Черного моря на фоне роста внутреннего спроса в Турции. Ожидается сезонный рост спроса со стороны трейдеров на прокат из СНГ с доставкой в марте-апреле для пополнения складских запасов. Также ожидается продолжение удорожания стального лома в Турции и СНГ.

МинПром по материалам uaprom.info

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нацбанк назвал 10 самых прибыльных банков за 11 месяцев 2020 годаНацбанк назвал 10 самых прибыльных банков за 11 месяцев 2020 года
Товарооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардовТоварооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардов
ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11%ДТЭК Нефтегаз в 2020 году увеличил добычу газа на 11%
В 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭСВ 2021 году Португалия закроет все угольные ТЭС
Турецкие ограничения на г/к прокат отразятся на украинском экспортеТурецкие ограничения на г/к прокат отразятся на украинском экспорте
Блок рекламы


Похожие новости
В ЕС за 10 лет цены на жилье выросли почти на треть (инфографика)В ЕС за 10 лет цены на жилье выросли почти на треть (инфографика)
Крупнейший производитель платины прогнозирует рост цены на 80%Крупнейший производитель платины прогнозирует рост цены на 80%
В Украине выросли цены на вино отечественного производителяВ Украине выросли цены на вино отечественного производителя
Цены на золото продолжают расти на фоне ослабления доллараЦены на золото продолжают расти на фоне ослабления доллара
В Европе резко выросли цены на энергетический угольВ Европе резко выросли цены на энергетический уголь
Спотовые цены на газ в ЕС за день выросли на 18%Спотовые цены на газ в ЕС за день выросли на 18%
Baosteel повысит в феврале цены на прокатBaosteel повысит в феврале цены на прокат
Маск потерял первое место в списке богатейших людей мираМаск потерял первое место в списке богатейших людей мира
Витренко анонсировал снижение цены на газ до 5,4 грн за кубВитренко анонсировал снижение цены на газ до 5,4 грн за куб
В Европе и Азии резко выросли цены на газВ Европе и Азии резко выросли цены на газ
Последние новости
Подгружаем последние новости