Платежки за электроэнергию: мошенники начали рассылать украинцам фальшивые счета

Мошенники добрались уже и до коммунальных платежей граждан. Украинцам стали присылать фальшивые платежки за электроэнергию. Оплатив по указанным счетам, некоторые граждане уже потеряли свои деньги.

Украинцам рассылают фальшивые платежки за электроэнергию

Мошеннический механизм прост и даже не требует от аферистов специальных знаний - в отличие от их "коллег", орудующих с банковскими карточками граждан. В почтовый ящик клиента бросают фальшивую платежку за электроэнергию, в которой абсолютно все такое же, как в настоящей. Все, кроме одного - номера счета, на который нужно перевести деньги. Несколько таких историй уже случилось на Закарпатье.

Так, пятеро потребителей электроэнергии пожаловались в полицию, что им пришли фальшивые платежки за электроэнергию, на которые они перечислили деньги. Суммарно эти пять клиентов потеряли около полутора тысяч гривен. Но, если бы в дело не вмешалась полиция, то обманутых было бы значительно больше, а сумма потерянных ими денег гораздо выше.

Украинцам рассылают фальшивые платежки за электроэнергию

Закарпатские полицейские вышли на след жителя Виноградова, который нашел себе таким образом "заработок". Ловкача разоблачили, и сейчас с ним работает следствие.

А энергетики между тем предупреждают не только закарпатцев, но и всех граждан: сверяйте номера счетов, содержащиеся в платежках на электроэнергию с тем, что есть на сайте облэнерго. А еще лучше - рассчитывайтесь за потребленный энергоресурс безналично: через личные кабинеты и другие электронные сервисы.

Энергетики также обращаются с просьбой к молодым людям: помогите своим пожилым родственникам и соседям оплатить коммунальные услуги через электронные сервисы, и тогда они не станут жертвами аферистов, рассылающих фальшивые платежки за электроэнергию и другие потребленные ресурсы.

Напомним, компания "Нафтогаз" подробно рассказала, как можно рассчитаться с ней за потребленный газ через Viber или Telegram.


Марченко Любов, Тудей

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