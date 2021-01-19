Газоснабжающие компании обещают продавать газ населению по 6,99 грн за кубометр

В Ассоциации поставщиков энергоресурсов выразили сожаление, что при разработке мер защиты потребителей правительство не учитывало опыт антикризисных мер в европейских странах.

Газоснабжающие компании будут выполнять решение правительства о временном установлении предельной цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр.

Об этом на запрос LB.ua сообщили в Ассоциации поставщиков энергоресурсов, представляющей интересы 30 газоснабжающих компаний по всей стране.

"Члены Ассоциации гарантируют своим клиентам бесперебойную поставку природного газа во время действия ограничений, введенных правительством с 1 февраля текущего года", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в ассоциации выразили сожаление, что при разработке мер защиты потребителей в условиях пандемии правительство не учитывало опыт введения антикризисных мер в европейских странах, которые поддерживали и производители, и поставщики газа.

"Мы убеждены, что наиболее эффективным решением в ситуации роста цен на газ на мировых рынках было бы увеличение адресных субсидий для уязвимых категорий потребителей или продажа добытого в Украине газа по льготной цене всем поставщикам, работающим с населением, с ограничением маржи этих поставщиков", - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее LB.ua сообщал о большой вероятности, что газоснабжающие компании не будут снижать цену газа до 6,99 грн за кубометр из-за того, что покупают его по более высокой цене. Подробнее читайте в материале LB.ua "Новая цена газа - плюсы, минусы и риск для транзита".