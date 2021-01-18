Налоговая списала долги 3,7 млн налогоплательщиков

Государственная налоговая служба отчиталась о списании долгов согласно закону, принятому Верховной Радой перед локдауном.

Пресс-служба ГНС сообщила, что списание произошло в автоматическом режиме 21 декабря. Фактически было списано 1 187,4 млн гривен долга 3,656 млн налогоплательщиков.

Аннулированы долги, возникшие по состоянию на 1 ноября 2020 года и не оплаченные или не погашенные на дату списания. Совокупный размер долга со всеми налогами и сборами не мог превышать 3060 гривен.

Напомним, что пакет законов для поддержки граждан и бизнеса в условиях COVID-19 был принят 4 декабря 2020 года.

Одним из главных положений этого пакета была выплата карантинной компенсации в размере 8000 гривен. Офис президента в начале января сообщал, что в целом было перечислено 3,64 млрд гривен.