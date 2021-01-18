В Украине растет суточное потребление газа из-за морозов

В Украине растет суточное потребление газа из-за похолодания.

Об этом сообщил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

"В связи со значительным похолоданием суточное потребление газа потребителями Украины увеличилось до 180 млн кубометров. Сегодня ожидаем увеличения до 200 млн кубометров", - написал он.

Макогон также отметил, что система ГТС работает в штатном режиме.

Напомним, с 1 марта 2019 года рынок газа Украины перешел на суточное балансирование. Это - одна из ключевых реформ в энергетической отрасли, благодаря которой Украина теперь полностью синхронизирована с Европой в режиме газового рынка.

Ранее Кабинет министров решил снизить газовую норму на 0,01 кубометра - до 3,28 кубометра на человека для потребителей без счетчиков.