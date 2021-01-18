Ощадбанк начинает прием заявок населения на подключение газа от Нафтогаза

С 18 января отделения Ощадбанка начинают прием заявок и документов от бытовых потребителей на подключение газоснабжения от газопоставляющей компании «Нафтогаз Украины», входящей в группу одноименной Национальной акционерной компании. Об этом говорится в сообщении госбанка.

Фото: suspilne.media

Кто может подать заявку

Подать заявку может любой потребитель, не только клиент Ощадбанка.

Как оформить

Для оформления подключения необходимо предоставить паспорт, ИНН, документ о праве собственности на жилье и согласие совладельца, если право собственности оформлено на нескольких совладельцев жилья и ЭИС-код (16-значный персональный газовый номер объекта).

Шаблон заявления на подключение можно найти на сайте gas.ua в разделе «Стать нашим клиентом».

После обработки заявки клиент в течение 5 рабочих дней получит информацию от компании об успешном переходе и дальнейшие инструкции.

Проверить статус выполнения заявки на подключение можно будет на сайте gas.ua в разделе «Проверить статус заявки», введя в соответствующем поле свой ЭИС-код.

Переход к новому поставщику происходит автоматически. Сообщать предыдущую газовую компанию о подключении к новому поставщику не нужно. Как только переход будет завершен, клиент будет получать платежки за потребленный газ уже от нового поставщика.

Цена на газ от «Нафтогаза»

Цены на газ для бытовых потребителей от ГК «Нафтогаз Украины» в январе в рамках тарифного плана «Месячный» составляет 7,22 грн/кубометр с НДС без стоимости распределения (доставки).

Предыстория

На заседании 18 января Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр до конца марта.

Газ для бытовых потребителей в 2020 году подорожал на 56,3%. В декабре цены на газ выросли в 1,5 раза.

12 января на совещании в Офисе президента Украины был сформирован механизм, который позволит снизить стоимость транспортировки газа для населения. Также наработанные способы снижения тарифов на газ.