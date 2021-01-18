Рефинанс НБУ: 17 банков получили более 8,6 миллиарда

15 января НБУ провел тендер по поддержке ликвидности банков сроком до 84 дней (3 месяца) и 1820 дней (5 лет). 17 банков получили суммарно 8,654 млрд грн рефинансирования НБУ.

Кто и сколько получил

Из них два банка получили 182 млн грн рефинанса сроком до 84 дней по процентной ставке 6% годовых, а остальные банки — 8,472 млрд грн сроком на 5 лет под 6% годовых.

Предыстория

Национальный банк на тендере 6 январяпредоставил трем банкам 492 млн грн рефинансирования сроком до 84 дней под 6% годовых.

30 декабря, на последнем в 2020 году тендере НБУ, Райффайзен Банк Аваль получил 3,1 млрд грн рефинансирования под залог пула активов.

18 декабря НБУ предоставил 9,27 млрд грн рефинансирования для пяти банков на срок до 84 дней под 6,0% годовых.

По состоянию на 17 декабря долг платежеспособных банков по рефинансу составлял 51,7 млрд грн, на 01 декабря — 45,5 млрд грн, на 01 октября — 19,7 млрд грн, на 01 июля — 7,2 млрд грн.

Последний раз, 11 декабря, регулятор выделил для ряда банков 11 млрд грн рефинансирования на срок до 1820 дней также под 6,0%. Кроме того, регулятор выделил для одного банка 87,9 млн грн рефинансу на срок до 84 дней под 6,0%.