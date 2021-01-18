ЕС пожаловался ВТО на запрет экспорта никелевой руды из Индонезии

ЕС пожаловался ВТО на запрет экспорта никелевой руды из Индонезии

Европейский Союз обратился в ВТО с жалобой на Индонезию за введение в январе 2020 г. запрета на экспорт никелевой руды. Как указывается в заявлении, эта мера незаконно ограничивает доступ европейских производителей нержавеющей стали к данному сырью.

Аналогичную жалобу Европейская комиссия подавала в ноябре 2019 г., но тогда дело не получило развития. Однако в этот раз ЕС требует создания комиссии для рассмотрения вопроса с индонезийским никелем.

До введения запрета европейские металлургические компании не импортировали никелевую руду из Индонезии, все поставки этого сырья шли в Китай. Однако благодаря запрету на экспорт руды в Индонезии расширяется собственное производство нержавеющей стали, которая, в частности, поступает и на европейский рынок.

Как заявляют европейские представители, индонезийский запрет нарушает ст. XI:1 ГАТТ от 1994 г. о недопустимости экспортных ограничений. Кроме того, Еврокомиссия считает, что правительство Индонезии создает нечестные преимущества национальным производителям нержавеющей стали.

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