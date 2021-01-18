Китай импортировал рекордный объем меди

Китай импортировал рекордный объем меди

По данным Генеральной таможенной администрации КНР, в 2020 г. в страну поступило из-за рубежа 6,68 млн т необработанной меди и медной продукции, что на треть превысило уровень предыдущего года и стало рекордным показателем в истории.

В декабре китайские компании импортировали 512,3 тыс. т меди, на 8,7% меньше, чем в ноябре. Это был минимальный объем поставок с мая.

Как отмечает Хэ Тянью, аналитик из британской компании CRU Group, закупки сократились, так как существовавшая летом разница в стоимости меди в Китае и на мировом рынке к концу года практически сошла на нет. В то же время, спрос на медь в стране продолжает расти со стороны, в частности, таких отраслей как производство бытовой и медицинской техники, а также энергетики и строительства.

Китайский импорт медного концентрата составил в декабре 1,89 млн т. Это на 3% превысило уровень ноября, но было на 2% меньше, чем в декабре 2019 г.

Всего в 2020 г. китайские компании получили из-за рубежа 21,77 млн т медного концентрата, что также стало новым рекордом. Добыча этого сырья в самом Китае сократилась из-за ограничений, вызванных эпидемией коронавируса, и ужесточения экологических стандартов.

Между тем, по оценкам китайского издания Shanghai Metals Market (SMM), в 2020 г. в Китае было произведено 9,3 млн. т катодной меди, на 4,0% больше, чем годом ранее. Объем выпуска в декаре составил 862 тыс. т, что на 7,0% превысило показатель того же месяца 2019 г.

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