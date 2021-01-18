Единственным в Пакистане меткомбинатом заинтересовались инвесторы из 3 стран

Единственным в Пакистане меткомбинатом заинтересовались инвесторы из 3 стран

Как заявляет правительство Пакистана, инвесторы из Китая, РоSSии и Южной Кореи проявили интерес к восстановлению единственного в стране металлургического комбината Pakistan Steel Mills (PSM), остановленного в 2015 г. из-за нарастающих убытков.

В конце декабря прошлого года пакистанские власти утвердили новую схему приватизации предприятия, которая предусматривает, в частности, создание частно-государственного партнерства. При этом PSM формально останется в государственной собственности, что важно с политической точки зрения.

По словам министра по делам приватизации Мохаммеда Миана Соомро, встречи с потенциальными инвесторами проводятся почти в ежедневном режиме. До конца января должна быть завершена оценка земельного участка под комбинатом, а в марте ожидается подписание предварительного документа о выражении интереса.

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