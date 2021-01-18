Украинские коксохимики снизили потребление импортных углей

За 12 месяцев 2020 г. на украинские коксохимические предприятия было поставлено 13,29 млн т углей для коксования (96,1% относительно аналогичного периода 2019 г.). Об этом говорится в информации Объединения предприятий "Укрметаллургпром".



Из этого объема 3,62 млн тонн углей украинского происхождения (103,5% относительно аналогичного периода 2019 г.) и 9,67 млн тонн импортных (93,6% относительно аналогичного периода 2019 г.).



Доля импортных углей в общем объеме поставок в январе-декабре 2020 г. составила 72,8% против 74,7% в аналогичном периоде 2019 г.



Общий объем кокса, полученного металлургами в январе-декабре 2020 г., составил 8,18 млн т (92,7% относительно аналогичного периода 2019 г.), из которого:

- украинского происхождения 8,03 млн т (95,2% относительно аналогичного периода 2019г.).

- импортируемого – 0,15 млн т (38,6% относительно аналогичного периода 2019г.).



Доля импортного кокса в общем объеме поставок за 12 месяцев 2020 г. составила 1,83% против 4,41% в январе-декабре 2019 г.

