Brent подешевела до $54,56 за баррель

Цены на нефть опускаются в понедельник на фоне укрепления доллара США, а также снижающегося оптимизма трейдеров в отношении восстановления спроса на нефть в связи с продолжающимся ростом заболеваемости covid-19 в мире. Об этомпишет Интерфакс.

Brent подешевела до $54,56 за баррель

Что повлияло на нефть

Статданные из Китая, показавшие более существенное, чем ожидалось, повышение ВВП в 2020 году, а также максимальное с июня 2017 года увеличение промпроизводства в декабре, ограничивают снижение цен на нефть в понедельник, пишет Bloomberg.

Торги на бирже

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 18 января составила $ 54,56 за баррель, что на $ 0,54 (0,98%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 15 января эти контракты подешевели на $ 1,32 (2,3%) — до $ 55,1 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась до $ 51,91 за баррель, что на $ 0,45 (0,86%) ниже уровня предыдущих торгов. В пятницу фьючерсы уменьшились в цене на $ 1,21 (2,3%) — до $ 52,36 за баррель.

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 1,6%, WTI подорожала на 0,2%.

Предыстория

5 января страны ОПЕК+ договорились о параметрах добычи нефти в феврале и марте. Общее ограничение добычи стран ОПЕК+ в январе 2021 года составит 7,2 млн баррелей в сутки, в феврале и марте — по 7,125 млн. РоSSии разрешено увеличение на 65 баррелей в сутки, Казахстану — на 10?000 баррелей.

Саудовская Аравия добровольно сократит добычу нефти до 8,5 млн баррелей в сутки в феврале и марте, о чем на пресс-конференции по итогам переговоров заявил принц Абдулазиз аль-Сауд.

В ОПЕК сообщили, что общий объем добычи нефти входящими в картель странами в феврале и марте 2021 года останется на уровне январского — 22,1 млн баррелей в сутки.

При этом общий суточный объем добычи государствами-партнерами ОПЕК по соглашению ОПЕК+ увеличится в феврале до 14,609 млн баррелей (+75?000 баррелей в сутки), а в марте — до 14,864 млн баррелей (+75?000 баррелей в сутки).

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