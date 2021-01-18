Brent подешевела до $54,56 за баррель

Цены на нефть опускаются в понедельник на фоне укрепления доллара США , а также снижающегося оптимизма трейдеров в отношении восстановления спроса на нефть в связи с продолжающимся ростом заболеваемости covid-19 в мире. Об этом пишет Интерфакс.

Что повлияло на нефть

Статданные из Китая, показавшие более существенное, чем ожидалось, повышение ВВП в 2020 году, а также максимальное с июня 2017 года увеличение промпроизводства в декабре, ограничивают снижение цен на нефть в понедельник, пишет Bloomberg.

Торги на бирже

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 18 января составила $ 54,56 за баррель, что на $ 0,54 (0,98%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 15 января эти контракты подешевели на $ 1,32 (2,3%) — до $ 55,1 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась до $ 51,91 за баррель, что на $ 0,45 (0,86%) ниже уровня предыдущих торгов. В пятницу фьючерсы уменьшились в цене на $ 1,21 (2,3%) — до $ 52,36 за баррель.

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 1,6%, WTI подорожала на 0,2%.

Предыстория

5 января страны ОПЕК+ договорились о параметрах добычи нефти в феврале и марте. Общее ограничение добычи стран ОПЕК+ в январе 2021 года составит 7,2 млн баррелей в сутки, в феврале и марте — по 7,125 млн. РоSSии разрешено увеличение на 65 баррелей в сутки, Казахстану — на 10?000 баррелей. Саудовская Аравия добровольно сократит добычу нефти до 8,5 млн баррелей в сутки в феврале и марте, о чем на пресс-конференции по итогам переговоров заявил принц Абдулазиз аль-Сауд.