Темпы роста экономики Китая оказались самыми низкими за 45 лет

В четвертом квартале 2020 года темпы роста ВВП страны составили 6,5% по сравнению с предыдущим годом с 4,9% в третьем квартале 2020 года.

По опросу Bloomberg они прогнозировались на уровне 6,2%. В 2019 году ВВП Китая вырос на 6%, это был самый низкий показатель с 1990 года.