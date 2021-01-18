Темпы роста экономики Китая оказались самыми низкими за 45 лет

Экономика Китая выросла в 2020 году на 2,3%.

Темпы роста экономики Китая оказались самыми низкими за 45 лет
Фото:segodnya.ua

Экономика Китая выросла в 2020 году на 2,3%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на South China Morning Post.

Данные Госстата

Это самый низкий годовой темп роста с 1976 года, когда экономика Китая сократилась на 1,6%, отмечает издание. Однако, как ожидается, Китай станет единственной страной в «большой двадцатке», которая отчитается о позитивном экономическом росте валового внутреннего продукта ВВП в первый год пандемии covid-19. При этом темпы роста, о которых сообщил Госкомстат, оказались выше, чем рост на 2,1%, который прогнозировался в опросе аналитиков агентства Bloomberg.

В четвертом квартале 2020 года темпы роста ВВП страны составили 6,5% по сравнению с предыдущим годом с 4,9% в третьем квартале 2020 года.

По опросу Bloomberg они прогнозировались на уровне 6,2%. В 2019 году ВВП Китая вырос на 6%, это был самый низкий показатель с 1990 года.

В первом квартале прошлого года он сократился на 6,8%, а власти отказались ставить себе целевые показатели роста. Однако экономика КНР первой начала восстанавливаться после локдауна в первую волну пандемии: ВВП в годовом исчислении вырос на 3,2% во втором квартале и на 4,9% в третьем.

Промышленное производство (обрабатывающая и горнодобывающая промышленность, коммунальные услуги) выросло на 2,8% в прошлом году по сравнению с 5,7% в 2019 году. Инвестиции в основной капитал выросли на 2,9% в течение 2020 года по сравнению с 5,4% в 2019 году.

Правительство Китая поставило цель создать 9 миллионов новых рабочих мест в городах в 2020 году по сравнению с 11 миллионами в 2019 году.

В опубликованных в понедельник данных говорится, что в прошлом году в Китае было создано 11,86 миллиона новых городских рабочих мест. За весь 2020 год уровень безработицы в Китае составил 4,7% по сравнению с 5,5% в предыдущем году.

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