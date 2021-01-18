Какие ФОПы могут не платить ЕСВ за периоды 2021 года

С 1 января 2021 года заработали нормы Закона Украины №?592-IX от 13.05.2020 по устранению дискриминации по некоторым плательщикам. Этим Законом снижена ЕСВ-нагрузка для некоторых ФОПов. Об этом напомнил Пенсионный фонд Украины на своем сайте.

Какие ФОПы могут не платить ЕСВ за периоды 2021 года
Фото: berdpo.info

Кто освобожден от уплаты ЕСВ

От уплаты ЕСВ за себя освобождены такие категории плательщиков:

  • лица, осуществляющие независимую профессиональную и иную деятельность, которые одновременно зарегистрированы физлицами-предпринимателями;
  • физлица-предприниматели и независимые профессионалы, которые имеют основное место работы, где работодателем было уплачено ЕСВ в размере не менее минимального;
  • физлица-предприниматели (кроме предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения), лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, члены фермерских хозяйств, которые не получили доход (прибыль) в отчетном периоде;
  • лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, и являющиеся пенсионерами по возрасту или лицами с инвалидностью;
  • физлица-предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную и иную деятельность, и получающие пенсию за выслугу лет.

Кто временно освобождается от уплаты ЕСВ

Другим Законом №?1072 плательщики единого налога І группы временно освобождаются от уплаты единого налога за декабрь 2020 года и январь — май 2021 года. Исключение — случаи нарушения такими плательщиками установленных главой 1 раздела XIV НКУ условий применения первой группы плательщиков единого налога.

Кроме того, Законом №?592 предусмотрено списание задолженности по уплате единого взноса ФОПам-общесистемщикам, начиная с 1 января 2017-го по 1 января 2021 года, а также штрафов и пени, начисленных на эти суммы задолженности.

Для этого предприниматели должны в течение 90 календарных дней с даты вступления в силу Закона представить:

  • госрегистратору — заявление о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности;
  • налоговому органу — отчетность по ЕСВ за 2017?2020 годы, если она не была подана раньше;
  • заявление о списании недоимки и штрафов.

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