Туристический рынок в Украине за год сократился на 60-70%

В прошлом году году из-за пандемии коронавируса рынок турагентов и туроператоров в Украине сократился на рекордные 60?70%. Однако, ситуацию несколько смягчило открытые границы Турции и Египта. Об этом рассказал исполнительный директор Украинской ассоциации туристических агентств Павел Григораш, пишет ЭП.

Падение отрасли

«По данным UNWTO туристический поток в 2020 году упал на 72% и отбросил отрасль на уровень девяностых годов. В Украине ситуацию несколько нивелировали открытые и относительно доступные Турция и Египет. Но, тем не менее, по итогам года объем продаж упал на 60%», — сообщил Григораш.

Он также отметил, что пока сложно оценить количество операторов, работающих на рынке — это можно будет выяснить тогда, когда «будет возможность восстановить полноценную работу».

Сейчас в Ассоциации имеют положительное видение отрасли в 2021 году, ведь страны постепенно ослабляют требования к въезду, а вакцинация приобретает все большие масштабы.

Григораш также подчеркнул, что с весны необходимо восстанавливать туристическую сферу, так как еще один год в таком режиме многим туроператорам пережить будет очень трудно.

Напомним

По данным ООН в 2020 году международный туризм упал до уровня 1990 года, а количество туристов за год сократилось на 900 миллионов.

Также сообщалось, что с января по сентябрь 2020 года объем импорта услуг по статье Путешествия составил $ 3,769 млрд, что в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года.