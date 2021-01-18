Нацбанк купил на межбанке $20 миллионов

В период с 11 по 16 января 2021 Нацбанк купил на межбанке $ 20 млн по единому курсу. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Нацбанк купил на межбанке $20 миллионов
Фото: mind.ua

Согласно данным регулятора, продавать валюту из резервов не пришлось.

Сколько купил и продал валюты НБУ

В целом с начала 2021 года Нацбанк купил в резервы $ 40 млн, продал — $ 20 млн.

Напомним

В период с 4 по 6 января Нацбанк купил на рынке $ 20 млн и продал столько же. В период с 28 по 31 декабря Нацбанк продал $ 46,3 млн, с 21 по 24 декабря — $ 43,1 млн, а с 14 по 18 декабря — купил $ 299,6 млн, с 7 по 11 декабря — $ 79 млн.

Всего в 2020 году НБУ выкупил на рынке $ 4,93 млрд, а продал $ 3,89 млрд.

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