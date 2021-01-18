Barrick Gold в 2020 году снизил производство золота на 13%

Канадская Barrick Gold Corp по итогам 2020 года снизила выпуск золота на 12,9% до 4,76 млн унций (148 тонн) в сравнении с 2019 годом, что было в рамках прогноза, который составлял 4,6?5,0 млн унций, следует из сообщения компании, пишет finversia.

Фото: ft.com

Основные показатели по золоту

Только в четвертом квартале, производство золота составило 1,21 млн унций против 1,439 млн унций годом ранее. При этом, производство было выше третьего квартала (1,16 млн унций) за счет сильных показателей Pueblo Viejo, наращивания мощностей Bulyanhulu и улучшений на Turquoise Ridge. Продажи золота составили 1,19 млн унций в четвертом квартале по 1,874 $/унция.

Медь

Производство меди по итогам года составило 457 млн фунтов против 432 млн фунтов годом ранее.

Barrick Gold

Золотодобывающий гигант Barrick Gold — второй крупнейший в мире производитель золота, имеет действующие активы и проекты в 13 странах мира, включая Северную и Южную Америку, Африку, Папуа-Новую Гвинею и Саудовскую Аравию.