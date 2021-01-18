General Motors, Goldman Sachs и Mastercard выпустят кобрендинговые кредитные карты

General Motors, Goldman Sachs и Mastercard заключили соглашение о долгосрочных партнерских отношениях по обслуживанию и поддержанию кобрендинговых кредитных карт, поддерживающих программу бонусных вознаграждений. Об этом пишет finextra.com.

Фото: eminetra.com

Откуда такая коллаборация

В конце прошлого года американская банковская группа Goldman Sachs обошла конкурентов из британского Barclays и приобрела инфраструктуру кредитных карт автомобилестроительного концерна General Motors (GM), который также предлагал клиентам некоторые финансовые услуги.

Сделка обошлась банку в $ 2,5 млрд.

После приобретения платежной инфраструктуры GM, руководство Goldman Sachs обратилось с инициативой сотрудничества к гиганту цифровых платежей компании Mastercard. Ожидается, что к концу текущего года, когда Goldman официально начнет действовать в качестве банка-эмитента кредитных карт GM, Mastercard возьмет на себя обязательства по обеспечению технической стороны процесса.

«Мы рады сотрудничать с GM и Mastercard, чтобы расширить возможности кредитных карт клиентов», — сообщил Омер Исмаил, глава отдела потребительского бизнеса Goldman Sachs.

Кратко

Стоит отметить, что сделка с General Motors полностью укладывается в рамки политики Goldman по укреплению позиций в сфере потребительского банкинга. На прошедшей неделе Goldman Sachs зарегистрировал собственную платформу выпуска карт Marqeta, чтобы помочь клиентам открывать электронные счета. Банковская группа с Уолл-стрит также является партнером-эмитентом кредитной карты Apple .

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