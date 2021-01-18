Общий объем ликвидности банков в первую неделю года превысил 200 миллиардов

Общий объем ликвидности банков (корсчета и депсертификаты) уже в первую неделю 2021 года превысил 200 млрд грн, что почти в четыре раза больше определенного норматива обязательного резервирования для банков. Об этом заявил глава Совета Нацбанка в собственном аккаунте на фейсбуке.

Фото: ukrinform.ua

Что произошло

Как отмечает Данилишин, увеличение расходов с Единого казначейского счета в конце 2020 года привело к существенному росту ликвидности банковского сектора. В результате в течение первой недели 2021 года объем ликвидности в 4 раза превысил норматив обязательного резервирования для банков.

Кроме того, объем предоставленного банкам рефинансирования НБУ в течение последней недели 2020 — первой недели 2021 года составил 4 млрд грн на срок 3 месяца по ставке 6% годовых.

Остаток задолженности платежеспособных банков по тендерным (срочным) кредитам рефинансирования Национального банка на 13.01.21 составил более 62 млрд грн.

«Учитывая, что кризис кредитования во многих странах мира выступал главным препятствием для восстановления национальных экономик во время предыдущих кризисов, по моему мнению, важно обеспечить эффективное использование монетарных стимулов, включая механизмы ставок по активным и пассивным операциям, для стимулирования банковского кредитования и развития экономики в постпандемический период в Украине», — подчеркивает глава Совета НБУ.

Увеличение вложений банков в государственные ценные бумаги и увеличение наличных денег в обращении (с начала года на 131,3 млрд грн — до 515,7 млрд грн) несколько уменьшило объем «свободной» ликвидности банковской системы. Впрочем, ее уровень остается достаточным для удержания ставок на межбанковском рынке на нижней границе ставок по постоянным операциям Национального банка (5%).

Ранее

В конце 2020 года Богдан Данилишин отмечал, что сейчас банковскую систему Украины характеризует значительный запас стабильности. Система имеет потенциал к кредитованию: адекватность регулятивного капитала банков на 01.12.2020 составила 21,67%, в том числе основного капитала — 15,51%, что более чем в 2 раза превышает нормативные значения Н2 и Н3 (10% и 7% соответственно).

«Введена государственная поддержка кредитования. В 2020 году успешно начата реализация президентской инициативы по стимулированию кредитования малого и микробизнеса путем внедрения программы компенсации части процентной ставки по банковским кредитам. Это позволило бизнесу получить около 16 млрд грн кредитов с компенсацией процентов. Начата программа предоставления портфельных гарантий государства по кредитам под начало нового бизнеса. На эти цели в государственном бюджете 2021 году предусмотрено 5 млрд грн», — подчеркнул Данилишин.

Что не удалось сделать в 2020 году

По мнению главы Совета Нацбанка, не произошло восстановления процесса кредитования. Уровень кредитования экономики находится на отметке около 12% ВВП . Это — один из самых низких показателей в мире, по словам Данилишина.

Застой в сфере кредитования экономики наблюдается на фоне динамичного роста денежной массы в банковской системе. Наряду с этим сокращается денежный мультипликатор. Это является признаком того, что институт финансов и механизм монетарной трансмиссии работают неэффективно.

«Особое беспокойство вызывает тот факт, что в условиях дефицита кредитной ликвидности в экономике банки увеличивают свои вложения во внешние активы», — отметил председатель.

Что нужно сделать

По мнению главы Совета Нацбанка, стоит как можно скорее ввести целевые операции по долгосрочному рефинансированию банков, который направлен на антикризисную поддержку предприятий реального сектора и позволяет активизировать (ускорить) кредитование экономики, предотвратить «вытеснение» финансовых ресурсов из реального сектора в пользу государственных заимствований.

«Такая практика уже применяется в странах ЕС . С 2014 года Европейский центральный банк (ЕЦБ) ввел программу TLTRO, которая направлена ??на рефинансирование банков еврозоны под кредиты, предоставленные нефинансовым корпорациям и домохозяйствам (преимущественно для малого и среднего бизнеса) на льготных, по сравнению со стандартными, условиях», — отметил Данилишин.

Разработка и внедрение Национальным банком инструментов целевого рефинансирования банковских кредитов, предоставленных субъектам экономической деятельности, облегчит, по мнению председателя Совета, нагрузку на государственный бюджет в части мероприятий, направленных на поддержку экономической деятельности.

Данилишин отметил важность дальнейшего конструктивного взаимодействия монетарной и фискальной политики, что является ключевой задачей регулятора на будущее и фактором успеха государственных антикризисных программ.

«Акцентом такого взаимодействия должно быть создание условий для эффективного перераспределения доходов, формирования единого внутреннего рынка и стимулирования новых инвестиций в расширение производственного потенциала национальной экономики», — отметил председатель.

Учитывая это, по мнению Данилишина, целесообразным является совершенствование критериев участия в государственной программе «Доступные кредиты 5?7-9» с целью ее фокусировки на вновь созданных бизнесах и бизнесах, которые являются наиболее уязвимыми к снижению спроса вследствие кризиса covid-19, и усиление ее инвестиционной направленности.