Goldman Sachs изучает выход на рынок криптовалют — СМИ

Американский инвестбанк Goldman Sachs изучает возможности выхода на рынок криптовалют в рамках своей диджитал-стратегии.

Американский инвестбанк Goldman Sachs изучает возможности выхода на рынок криптовалют в рамках своей диджитал-стратегии. Об этом сообщает Coindesk со ссылкой на источник в банке.

По словам собеседника, Goldman Sachs направил запрос о предоставлении информации по поводу хранения цифровых активов.

Как и JPMorgan, мы разместили запрос о предоставлении информации относительно цифрового хранения. Мы широко изучаем этот вопрос и решаем, что делать дальше", — сказал источник в Goldman Sachs.

Он добавил, что банк изучает выход на рынок криптовалют в рамках своей диджитал-стратегии.

Интерес банков к криптовалютам вызван в том числе тем, что с начала прошлого года биткоин подорожал более чем в пять раз. В январе этого года его стоимость достигала $ 42 тыс. Сейчас биткоин торгуется по $ 37,36 тыс.