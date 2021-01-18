Правительство упростило порядок предоставления разрешения на иммиграцию иностранным инвесторам

13 января Правительство приняло решение, согласно которому упрощен порядок предоставления разрешения на иммиграцию иностранным инвесторам. Об этом сообщает пресс-служба Миграционной службы Украины.

Фото: justlex.com.ua

Что происходит

Иностранцы и лица без гражданства, которые вложат от $ 100 в компании, основанные ими на территории Украины, получат возможность оформить вид на жительство на территории страны.

Как это сделать

Подать соответствующее ходатайство в Миграционную службу Украины можно на основании документов, подтверждающих перечисление собственных средств инвестора в иностранной валюте на текущий счет предприятия, созданного им в Украине.

Согласно проекту документа, размещенному на Правительственном портале, иностранец должен подтвердить инвестиции справкой из банка. В ней фиксируется факт о зачислении соответствующих средств на инвестиционный счет иммигранта и их использовании для вложений в украинскую экономику. Или это может быть банковское подтверждение о переводе средств на текущий счет предприятия с личного зарубежного счета иммигранта.

В свою очередь, Миграционная служба Украины будет проводить проверку в банке, чтобы убедиться, что указанные средства не были возвращены обратно.

Как было раньше

Ранее иностранные инвесторы, которые изъявили желание иммигрировать в Украину, должны были сначала переводить средства на инвестиционный счет в украинском банке, а потом с него — на счет собственного предприятия.

Следует заметить, что действующая норма не отменяется, и иностранные инвесторы могут воспользоваться любым из доступных вариантов.