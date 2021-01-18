В ЕС за 10 лет цены на жилье выросли почти на треть (инфографика)

В 27 странах ЕС с 2010 по III квартал 2020 года арендная плата выросла в среднем на 14,6%, а цены на жилье — на 26,8%. Наибольший рост цен на жилье зафиксирован в Эстонии, Венгрии и Люксембурге, арендная плата: в Эстонии, Литве и Ирландии. Об этом сообщил Eurostat.

Фото: rbc.ua

При сравнении III квартала 2020 года с 2010 годом цены на жилье выросли больше, чем арендная плата в 16 странах-членах ЕС . Цены на жилье выросли в 23 государствах-членах ЕС и снизились в четырех, с наибольшим ростом в Эстонии: +105,1%, Венгрии: +92,2%, Люксембурге: +90,5%, Латвии: +83,6% и Австрии: +81,3%. Снижение наблюдалось в Греции: -31%, Италии: -15,5%, Кипре: -7,7% и Испании : -4,5%.

Аренда жилья