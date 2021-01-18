Кабмин утвердил предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр до конца отопительного сезона или карантина

В среднем стоимость снизится на 30%, при этом для некоторых граждан - на 40%.

Кабинет министров на заседании 18 января до конца карантина или отопительного сезона 31 марта утвердил предельную цену на газ на уровне 6,99 гривен за кубометр. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр голубого топлива. Такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до конца карантина. Выше, чем 6,99 грн за куб, поставщики газа не смогут поднимать цену. В среднем стоимость снизится на 30%, при этом для некоторых граждан - на 40%. Эта цена ниже на 1,5 грн от той, которая была в отопительном сезоне 2018-2019 годов", - сообщил Шмыгаль.

Как известно, карантин действует в Украине до конца февраля, но правительство обещает его продлить. В таком случае единый граничный тариф будет действовать до 31 марта, ведь именно тогда официально завершается отопительный сезон.

Шмыгаль добавил, что люди, которые получают минимальный доход, продолжат получать субсидии. Он отметил, что правительство не отказывается от развития рынка газа, но в феврале кубометр мог подорожать до 12 гривен. Спрос на голубое топливо растет в Европе, что могло привести к еще большему удорожанию в Украине.

"Установленная нами цена (6,99 грн/куб) означает, что при таком же потреблении средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше. И составит примерно 40% от минимальной зарплаты", - отметил он.

Также снизят абонплату за газ.

"Вопрос по тарифам на распределение (абонплате) ... Будет установлена предельная цена - не будет больше чем 1,79 за метр кубический. Ожидаем это решение от НКРЕКП", - заявил премьер-министр.

Шмыгаль добавил, что люди с электроотоплением смогут получать прямые выплаты без привязки к доходам. Это будет не субсидия, а компенсация за повышение тарифа с 1 января.

Ранее сообщалось, что сниженные тарифы на газ должны заработать с 1 февраля.

Предельная цена будет действовать для поставщиков газа бытовым потребителям и поставщиков "последней надежды". Именно такая стоимость была предложена правительством как минимальная на украинской бирже, которая была в январе. Некоторые облгазы использовали монопольное положение на рынке и продавали один кубометр за 10 гривен.

Правительство обязало всех поставщиков газа предоставлять украинцам возможность заключать годовой договор по фиксированной цене и четко прогнозировать цены в платежках.

Цены на газ выросли после того, как в Украине с 1 августа 2020 года заработал рынок газа - государство перестало устанавливать цену на газ, ее начали формировать спрос и предложение. До этого в Украине действовали специальные обязательства (PSO), по которым НАК "Нафтогаз Украины" поставлял газ для населения по фиксированной цене. Запуск рынка газа был одним из требований МВФ . Потребители получили возможность менять поставщика услуг, но некоторые облгазы манипулировали ценами, поскольку фактически являются локальными монополистами. Вопрос снижения цены встал особенно остро на фоне массовых тарифных протестов в разных городах.