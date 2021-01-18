В 2020 году Китай увеличил выплавку стали на 5,2%

В 2020 году Китай увеличил выплавку стали на 5,2%

В течение декабря 2020 года китайские металлургические предприятия выплавили 91,25 млн. тонн стали. Рост объёмов в годовом соотношении - 7,7%.

Производство готового проката выросло год к году на 12,8% до 120,34 млн. тонн, говорится в сообщении государственного статистического управления КНР.

За весь 2020 год металлурги Китая выплавили 1053 млн. тонн нерафинированной стали. Улучшение показателей в годовом сопоставлении - 5,2%.

Производство металлопродукции за январь-декабрь составило 1324,89 млн. тонн. Рост объёмов по сравнению с 2019 годом - 7,7%.

МинПром по материалам МеталлСервис

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